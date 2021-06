Euro2020. Turquia - Itália

As seleções da Itália e da Turquia dão hoje o pontapé de saída para o Euro2020 de futebol, em Roma, com o torneio a disputar-se um ano depois do previsto devido à pandemia de Covid-19.

No jogo de abertura da competição, no Estadio Olímpico de Roma, que terá capacidade limitada para 16 mil espetadores devido à pandemia, a Itália, liderada por Roberto Mancini, está num bom momento e vai procurar aumentar o número de partidas com resultados positivos.



Depois de uma fase de qualificação para o Campeonato da Europa com 10 vitórias nos 10 jogos disputados, a Itália está também numa série de 27 jogos consecutivos sem derrotas e oito seguidos a vencer sem sofrer qualquer golo.



Pela frente no primeiro jogo do Grupo A, que integra também as seleções da Suíça e País de Gales, os italianos vão ter a Turquia, que terminou a fase de qualificação no segundo lugar do seu grupo, atrás da França, atual campeão mundial.



Apesar de ficar em segundo, a Turquia não perdeu nenhum dos dois jogos com os franceses, conseguindo uma vitória em casa (2-0) e um empate fora (1-1). A seleção turca, treinada por Senol Gunes, também não perdeu qualquer jogo disputado este ano, somando quatro vitórias e dois empates.



No último jogo oficial entre as duas equipas, na fase de grupos do Euro2000, a Itália venceu a Turquia por 2-1. Depois disso, as duas seleções já se defrontaram por duas vezes em jogos particulares, que terminaram ambos empatados 1-1.



No total, a Itália e a Turquia defrontaram-se por 10 vezes, com os italianos a vencerem sete, três terminaram empatados, enquanto os turcos ainda procuram a primeira vitória.



O jogo entre a Itália e a Turquia está agendado para as 20:00 e será arbitrado pelo holandês Danny Makkelie.



Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste.