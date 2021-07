Euro2020. Ucrânia - Inglaterra

O primeiro jogo de sempre da Ucrânia nos quartos-de-final do Campeonato da Europa da UEFA leva-a até ao Olímpico de Roma para defrontar a Inglaterra, à procura de chegar à sua primeira meia-finais desde 1996.

As duas equipas garantiram as duas derradeiras vagas nos quartos-de-final com vitórias a 29 de Junho, a Inglaterra sobre a velha rival Alemanha em Wembley, naquela que foi a sua primeira vitória na fase a eliminar desde o EURO'96, antes de a Ucrânia ultrapassar a Suécia no prolongamento em Hampden Park.





Os dois últimos jogos entre as equipas terminaram empatados, 1-1 em Londres e 0-0 em Kiev na qualificação para o Mundial de 2014. Pyatov, Taras Stepanenko, Roman Bezus e Yarmolenko jogaram pela Ucrânia no NSC Olimpiyskiy; Kyle Walker é o único sobrevivente da equipa da Inglaterra. Pyatov e Yarmolenko também estiveram em campo pela Ucrânia em Wembley.











O vencedor desta eliminatória defronta a Dinamarca nas meias-finais, em Wembley, a 7 de Julho.