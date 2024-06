Euro2024. Alemanha-Dinamarca

A anfitriã Alemanha qualificou-se hoje para os quartos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao vencer a Dinamarca por 2-0, no segundo jogo dos ‘oitavos’, em Dortmund.

Kai Havertz, aos 53 minutos, de grande penalidade, e Jamal Musiala, aos 68, apontaram os tentos da ‘Mannschaft’, que vai terminar no ‘top 8’ pela 10.ª vez, em busca de repetir os títulos de 1972, 1980 e 1996, os dois primeiros como RFA.



Nos quartos de final, na sexta-feira, em Estugarda, a Alemanha vai defrontar o vencedor do embate entre a Espanha e a Geórgia, que medem forças no domingo, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Colónia.