O Euro2024 veio para ficar. Na Alemanha, Munique, a equipa da casa recebe a Escócia no primeiro jogo da competição. A RTP transmite a cerimónia de abertura e a partida que abre as hostilidades de mais um campeonato da Europa. A partida tem início às 20h00. Pode seguir o jogo no site da RTP e vê-lo em direto no canal 1 da RTP.