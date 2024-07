Euro2024. Áustria - Turquia

A Turquia venceu a Áustria, por 2-1, com dois golos de um central que já jogou em Portugal Medih Demiral e qualificou-se para os quartos de final onde vai defrontar os Países Baixos. A partida começou a todo o gás, com grande intensidade, e logo a abrir a Turquia marcou na sequência de um canto. Merih Demiral estava no sítio certo para empurrar a bola para o fundo da baliza austríaca. Na resposta, a Áustria esteve quase, quase a voltar a empatar a partida. O remate de Christoph Baumgartner, de fora da área, saiu junto ao poste. Na segunda parte entrou melhor a Áustria, fruto do resultado desfavorável, e esteve perto do golo ao minuto 51. Excelente passe de Posch a desmarcar Arnautovic, que cara a cara com Günok, rematou para defesa do guardião turco. Quem não marca arrisca-se a sofrer e foi o que aconteceu. Novamente na sequência de um canto e contra a corrente do jogo, Medih Demiral voltou a surgir livre no coração da área e cabeceou para o segundo golo dos turcos. A Áustria não desanimou e voltou a colocar-se na partida pouco depois de ter sofrido o segundo golo. Michael Gregoritsch reduziu para os homens de Ralf Rangnick. Na sequência de um pontapé de canto batido por Baumgartner pela direita, Posch desviou de cabeça e o avançado surgiu ao segundo poste, sozinho, para faturar. Nos quartos de final, no sábado, no Estádio Olímpico de Berlim, a Turquia, pela terceira vez nesta fase, replicando 2000 e 2008, defronta os Países Baixos.