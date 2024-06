A França joga esta terça-feira por um lugar nos oitavos de final. A equipa treinada por Didier Deschamps ainda procura o primeiro lugar do Grupo D contra a Polónia, que se tornou na primeira seleção a ser eliminada deste Europeu. A partida tem início às 17h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP Notícias.