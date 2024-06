Euro2024. Itália - Albânia

A Itália apanhou um susto logo a abrir a partida, mas acabou por dar a volta e vencer a Albânia, por 2-1, em jogo do grupo B do Campeonato da Europa de 2024 disputado em Dortmund. A Albânia entrou a todo o gás e marcou o golo mais rápido em europeus. Aos 23 segundos, após um péssimo lançamento de linha lateral de Dimarco, Bajrami aproveitou e marcou o primeiro golo da Albânia. A Itália respondeu pouco depois e igualou por intermédio de Alessandro Bastoni. O defesa do Inter apareceu no segundo poste, após uma jogada estudada, na sequência de um canto. Cinco minutos depois os italianos operaram a reviravolta. Nicolo Barella rematou forte à entrada da área sem hipótese para Strakosha. Na segunda parte registo para uma jogada de Chiesa que fletiu da direita para o meio e, com espaço, atirou de pé esquerdo. A bola passou ligeiramente ao lado da baliza da Albânia. Mesmo ao cair do pano a Albânia esteve perto do empate, valeu uma grande defesa de Gianluigi Donnarumma. Rey Manaj faz uma bela receção, tenta picar a bola por cima de Donnarumma, mas o guarda-redes italiano defendeu para fora. Na classificação do Grupo B, a Itália passou a somar os mesmos três pontos da tricampeã Espanha, que, no outro encontro da primeira jornada, venceu a Croácia por 3-0.