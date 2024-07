Euro2024. Países Baixos - Inglaterra, meias-finais

A seleção de Inglaterra já garantiu um feito inédito em Europeus de futebol ao apurar-se para as meias-finais do Euro 2024 pela segunda vez consecutiva. Já no Europeu de 2020, que teve lugar em 2021, a seleção dos "Três Leões" chegou a esta fase da prova e foi mesmo a finalista vencida perante a campeã Itália. Agora, em Dortmund, Gareth Southgate terá que levar de vencida a seleção "laranja" de Ronald Koeman. A equipa neerlandesa tem deixado boas referências no relvado, e tem em Cody Gakpo a vontade de vingar como o melhor marcador do torneio. Os Países Baixos foram campeões em 1988 e terceiros em 1976, 1992, 2000 e 2004.