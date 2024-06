Euro2024. Sérvia - Inglaterra

A Inglaterra, considerada uma das favoritas a vencer o Euro2024, entrou com o pé direito e venceu a Sérvia pela margem mínima, 1-0, em jogo do grupo C do Campeonato de Europa de futebol. O golo solitário da partida foi marcado por Jude Bellingham. A Inglaterra entrou forte no jogo e, como já era de esperar, com o controlo dos espaços, muita posse de bola e muitos passes. A Sérvia, demasiado fechada, impõe-se pelo físico, mas logo nos primeiros minutos Phil Foden teve duas oportunidades, mas foi Jude Bellingham que abriu o ativo num golpe de cabeça no coração da área. Bela jogada e desenho ofensivo da equipa inglesa. A Sérvia respondeu de imediato e esteve perto de empatar. Remate muito perigoso de Mitrovic, que sai ligeiramente ao lado, após uma perda de bola de Jude Bellingham. Num jogo frenético com oportunidades de golo, Saka coloca Kyle Walker isolado na cara do guarda-redes, mas o defesa tenta assistir Kane ou Foden, que não chegam a tempo e a bola vai para fora. Perdeu-se uma boa chance para a Inglaterra. Intervalo em Gelsenkirchen com a Inglaterra a sair na frente após 45 minutos onde foi superior no espaço que teve para jogar. Na segunda parte a Sérvia entrou forte e começou a ter mais protagonismo e a encostar a Inglaterra ao seu reduto defensivo. Os sérvios ameaçam o empate e a Inglaterra está a pôr-se a jeito. Ambos os selecionadores operam substituições para corrigir alguns detalhes de jogo. Mas lá diz o ditado: quem não marca arrisca-se a sofrer, e foi o que podia ter acontecido ao minutos 77. Enorme defesa de Rajkovic após cruzamento de Jarrod Bowen, acabado de entrar, para a cabeça de Harry Kane, mas o guarda-redes defende o cabeceamento para a trave. Na resposta, nota para uma grande defesa do guarda-redes inglês Jordan Pickford. Bola longa para Jovic, que amortece de cabeça e vê Vlahovic disparar para uma defesa cheia de reflexos da parte do guarda-redes do Everton. A formação de Gareth Southgate isolou-se na liderança do agrupamento, com três pontos, contra um de Dinamarca e Eslovénia, que empataram 1-1 em Estugarda.