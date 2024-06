Euro2024. Turquia cumpre na vitória sobre a Geórgia

A Turquia adiantou-se no marcador por Mert Müldür, aos 25 minutos de jogo. Passados 7 minutos surgiu o empate e o primeiro golo da estreante em fases finais de um Europeu de futebol. Marcou Georges Mikautadze, nome que ficará na história do futebol da Geórgia. Os turcos só voltaram à vantagem aos 65 minutos, por Arda Güler, que fez o 2-1. Já nos descontos a seleção do leste desperdiçou duas grandes oportunidades de empatar o encontro. Mas o 3-1 final surgiu por Kerem Aktürkoglu, num canto, com o guarda-redes da Geórgia adiantado e longe da baliza. A vitória deixa a Turquia com a missão cumprida perante a Geórgia, seleção que todos do grupo esperam vencer. Agora, Portugal e Chéquia seguem jogo na primeira ronda deste Grupo F.