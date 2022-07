Europeu de Futebol Feminino. Portugal prepara embate com os Países Baixos

Portugal lidera o grupo C do campeonato europeu de futebol feminino e prepara já o jogo contra a seleção dos Países Baixos, atual campeã da Europa. A reportagem em Manchester é dos correspondentes da RTP no Reino Unido, Rosário Salgueiro com Tiago Passos.