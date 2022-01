Europeu Futsal. Guarda-redes Edu emocionado quando foi chamado à Seleção

A Seleção Nacional de Futsal está a preparar o encontro com a Ucrânia que fecha a fase de grupos do Campeonato da Europa. O guarda-redes Edu não esconde a felicidade que sentiu, por ter sido repescado para os convocados da equipa portuguesa.