Europeu Sub-19. Portugal defronta Arménia este sábado

Foto: Reuters

Portugal só precisa de empatar para seguir em frente na prova. O guarda-redes, Celton Biai, está preparado para defender Portugal, disse à Antena 1.



"A equipa está confiante", garante o guarda-redes.



Neste momento, Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo A com quatro pontos, os mesmos que Espanha. A Itália segue no terceiro lugar com três pontos e a Arménia ainda não pontou no Europeu de Sub-19 e, por isso, está em último.