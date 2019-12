Europeus de corta-mato. Portugal conquista medalha de bronze na prova feminina por equipas

Dulce Félix foi a melhor portuguesa, tendo terminado no 8º lugar. Carla Salome Rocha acabou em 10º.



Mariana Machado, nos sub-20, conquistou o bronze, esteve na liderança até à ultima volta. Só foi batida pela italiana Nadia Battocletti, que revalidou o título e pela eslovena Klara Lukan.



No setor masculino os portugueses terminaram no 7º lugar por equipas. André Pereira foi o melhor no 21º lugar.