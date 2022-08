Europeus2022. Auriol Dongmo é vice-campeã no lançamento do peso

O melhor ensaio de Aurio Dongmo foi o segundo, com 19,82 metros. A portuguesa alcançou com este registo o recorde nacional ao ar livre. A medalha de ouro foi conquistada pela atleta dos Países Baixos Jessica Schilder. Jessica Inchude, portuguesa que também participou na prova, ficou no 9.º lugar.





Auriol Dongmo ambicionava mais do que a prata







A atleta portuguesa Auriol Dongmo, que se sagrou hoje vice-campeã europeia do lançamento do peso, revelou a sua satisfação pela medalha, mas admitiu que ambicionava o ouro.



"É um sentimento um pouco de satisfação e um pouco de dor. Obviamente que queria ganhar a medalha de ouro, mas não posso esquecer que tive uma lesão na sexta-feira, o que não foi fácil, pois não sabia se podia lançar. Vou agradecer sempre ao fisioterapeuta Ricardo, que fez um excelente trabalho e consegui lançar hoje sem grande dor", disse, no final, a lançadora lusa, de origem camaronesa.



Dongmo, que bateu ainda o recorde nacional, destacou: "Esta medalha foi muito importante, porque, mesmo com esta lesão, consegui a prata".



"Cada pessoa tem o seu momento e cada dia é um dia. Hoje, foi o dia dela, amanhã será o de outras pessoas", afirmou, valorizando a marca obtida pela nova campeã europeia, a neerlandesa Jessica Schilder.



Dongmo admitiu ter ficado muito mais chateada com a sua prestação nos recentes mundiais de Eugene, Estados Unidos, do que com a de hoje: "São duas competições diferentes. No campeonato do mundo estava muito mais chateada do que hoje, porque estava mais em forma e não tinha esta lesão".



A atleta prometeu agora continuar a trabalhar: "Vamos continuar a trabalhar, tenho ainda a final da `Diamond League` para fazer, acabar a época e continuar a trabalhar para a próxima".



Auriol Dongmo sagrou-se hoje vice-campeã europeia do lançamento do peso, com a marca de 19,82 metros, novo recorde nacional, em prova ganha por Schilder, com 20,24, enquanto a edalha de bronze foi para a também neerlandesa Jorinde van Klinken, com 18,94.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou até ao momento duas medalhas, uma de ouro através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata através de Auriol Dongmo no lançamento do peso.





RTP c/ Lusa.