Famalicão e Arouca empatam sem golos

O Famalicão e o Arouca empataram sábado 0-0, em encontro da 11.ª jornada da I Liga de futebol, cujo desfecho não serve as pretensões de nenhum dos dois intervenientes. Com a possibilidade de subirem provisoriamente ao quinto lugar, os famalicenses, que vinham de um triunfo (3-2) em casa do AVS, não conseguiram somar os três pontos, enquanto o Arouca, que somou o quinto jogo seguido sem vencer, continua em situação complicada na tabela. O empate deixa a formação de Famalicão no sétimo lugar, com 17 pontos, enquanto Arouca é 16.º, em zona de play-off de manutenção, com oito pontos, os mesmos do Nacional, que é 15.º e conta menos dois jogos.