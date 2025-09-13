`Remontada` do Sporting em Famalicão

O Sporting recuperou de uma desvantagem no marcador e venceu por 2-1 na visita ao Famalicão, jogo da quinta jornada da I Liga.

No Estádio Municipal de Famalicão, Gustavo Sá deu, aos 17 minutos, vantagem à equipa da casa, mas Pedro Gonçalves (22) e Luis Suarez (65) viraram o resultado a favor dos bicampeões nacionais, que vinham de uma derrota frente ao FC Porto (2-1).



O Sporting segue no segundo lugar, com 12 pontos, em igualdade com o Moreirense, a três do FC Porto, que lidera, enquanto o Famalicão ocupa o quinto posto, com 10, os mesmos que o Benfica, que é quarto.