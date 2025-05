Famalicão vence Casa Pia e termina época no sétimo lugar da I Liga

O Famalicão venceu o Casa Pia por 2-1, na 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, e ultrapassou o rival na tabela, terminando o campeonato no sétimo lugar. Em Vila Nova de Famalicão, o francês Simon Elisor, aos 37 e 72 minutos, marcou os golos da equipa da casa, que regressou aos triunfos após quatro jogos sem vitórias, enquanto o espanhol Larrazabal, aos 54, anotou o tento dos lisboetas. Com este resultado o Famalicão termina a época no sétimo posto, com 47 pontos, mais dois do que o Casa Pia, que ainda pode ser ultrapassado no oitavo lugar pelo Estoril Praia, nono, com 43, e que joga no sábado.