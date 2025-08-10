Famalicão vence Santa Clara

O Famalicão entrou da melhor forma na edição 2025/26 da I Liga ao vencer em casa o Santa Clara por 3-0, num jogo em que mostrou eficácia e superioridade desde os primeiros minutos.

A equipa minhota, ainda sem ritmo competitivo de jogos oficiais, impôs-se desde cedo perante um adversário que já levava três encontros disputados nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, entrando praticamente a vencer.



Logo aos cinco minutos, Rodrigo Pinheiro protagonizou um momento de inspiração: bateu três adversários pelo corredor central e, com o pé menos forte, rematou para o canto direito da baliza de Gabriel Batista, inaugurando o marcador.



O segundo golo surgiu aos 19 minutos, com Mathias de Amorim a explorar o espaço nas costas da defesa açoriana. Bem servido por um passe picado, cruzou para Gustavo Sá, que, de pé direito, encostou para o 2-0.



O Santa Clara tentou reagir, mas a pressão alta dos comandados de Hugo Oliveira bloqueava a construção adversária, impedindo a equipa de Vasco Matos de criar perigo.



Antes do intervalo, Elisor ainda desperdiçou o terceiro, cabeceando ao lado após bom trabalho de Gil Dias. Ao descanso, a vantagem de dois golos espelhava a clara superioridade famalicense.



Vasco Matos tentou refrescar a equipa com as entradas de MT e Pedro Ferreira, mas o domínio continuou a pertencer aos minhotos.



O 3-0 chegou aos 54 minutos, num lance iniciado num lançamento lateral. Gil Dias aproveitou uma bola dividida, fez uma diagonal e rematou forte. Gabriel Batista tocou na bola, mas esta embateu no poste e acabou no fundo das redes.



O Santa Clara procurou reduzir, com Gabriel Silva a rematar ao lado (49 minutos) e, já perto dos 70, a reclamar grande penalidade por alegada falta de De Haas sobre Elias Manoel. O árbitro Luís Godinho, após recurso ao VAR, manteve a decisão inicial de não assinalar penálti.



Até final, destaque para um remate de Yassir Zabiri, aos 76 minutos, que Pedro Ferreira travou, evitando o quarto golo.



Já nos descontos, Adriano Firmino teve a oportunidade de reduzir ao fazer um grande remate, mas Carevic estava atento na baliza, e executou uma defesa a dois tempos.



Com este triunfo, o Famalicão começa a época com três pontos e uma exibição convincente, enquanto o Santa Clara, ainda à procura de equilíbrio entre as competições europeias e o campeonato, regressa a casa com uma derrota pesada.







(Com Lusa)