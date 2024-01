Em jogo a contar para a jornada 16, o Farense festejou para além do minuto 90. Vítor Gonçalves marcou nos descontos e deu os 3 pontos aos algarvios. O conjunto comandado por José Mota passou a somar 21 pontos, enquanto o Gil Vicente, que tinha acabado na última ronda com uma série de sete jogos sem vencer, manteve-se com 15, ainda acima dos lugares de descida.