O FC Porto recebe esta quarta-feira o Belenenses SAD no Dragão, tendo em vista continuar os bons resultados na Liga e restabelecer a pontuação na liderança do campeonato. A equipa de Sérgio Conceição quer mostrar-se na máxima força depois de ter perdido a Taça da Liga para o Sporting e terá pela frente uma das boas equipas do primeiro escalão. O Belenenses SAD, treinado por Silas, quer terminar com a senda de maus resultados frente aos Dragões e conseguir pontos na fortaleza azul e branca. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato da Antena 1 em direto.