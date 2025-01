FC Porto cai em Barcelos e fica mais longe da liderança

O FC Porto caiu este domingo para o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao perder por 3-1 no reduto do Gil Vicente, somando a terceira derrota consecutiva em todas as provas, em encontro da 18.ª jornada. Pablo, aos 11 minutos, Josué, aos 53, e Félix Correia, aos 90+4, de penálti, apontaram os tentos dos anfitriões, enquanto Gonçalo Borges marcou, aos 48, para os azuis e brancos, que jogaram com 10 desde os 83, por expulsão de Nico González. O onze de Vítor Bruno, que só venceu um dos últimos cinco jogos fora, é terceiro, com 40 pontos, contra 41 do Benfica, segundo, e 44 do líder Sporting, enquanto o Gil Vicente, que pontuou pela sexta ronda seguida, subiu a nono, com 22.