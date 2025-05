FC Porto com pódio quase certo

O FC Porto deu um passo importante para terminar a I Liga no terceiro lugar, ao vencer por 2-1 o Boavista, que complicou muito a possibilidade de se manter na competição, na 33.ª jornada.

No estádio do Bessa, Rodrigo Mora aos 20 minutos, e Marcano, aos 25, colocaram os ‘dragões’ em vantagem, reduzida aos 34 por Reisinho, na conversão de uma grande penalidade.



Os ‘dragões’, que ficaram reduzidos a 10 aos 81 minutos devido à expulsão de Nehuen Perez, seguem na terceira posição, com 68 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, quarto, que na próxima jornada recebe o Benfica.



O Boavista, que viu Kakay ser expulso aos 90+5, ocupa a última posição com 24 pontos, menos três do que os adversários diretos na luta pela manutenção, AVS e Farense, que hoje triunfaram.