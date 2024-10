FC Porto deixa fugir reviravolta épica sobre Manchester United nos descontos

O FC Porto empatou esta quinta-feira com o Manchester United (3-3), na segunda jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, num jogo em que esteve a perder por 2-0, mas cedeu o empate nos descontos. No Estádio do Dragão, Rashford (07 minutos) e Hojlund (20) colocaram os 'red devils' a vencer por 2-0, mas Pepê (27) e Samu (34 e 50) deram a volta ao resultado, antes de Maguire (90+1) empatar, quando os ingleses estavam a jogar com 10, depois de Bruno Fernandes ser expulso aos 81. Após ter perdido em casa do Bodo/Glimt na estreia, o FC Porto somou o primeiro ponto, enquanto o Manchester United tem dois pontos em dois jogos.