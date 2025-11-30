FC Porto firme na frente





(Com Lusa)

Os 'dragões' apresentaram dificuldades face à pressão subida dos 'canarinhos', sobretudo na reta final do primeiro tempo, mas conseguiram superiorizar-se pela margem mínima, com o golo do extremo brasileiro aos oito minutos.Com este resultado, a formação 'azul e branca' soma 34 pontos, na liderança do campeonato, mais três do que os 'leões' e seis do que as 'águias', emblemas que se defrontam na próxima ronda em dérbi lisboeta.Por sua vez, os estorilistas viram interrompido um ciclo de quatro jogos sem desaires no campeonato e ocupam o 10.º posto, com 13 pontos.O técnico Francesco Farioli surpreendeu com quatro alterações face ao 'onze' que apresentou no encontro frente ao Nice, na quinta-feira, a contar para a Liga Europa, com destaque para a inclusão de Rodrigo Mora em detrimento de Gabri Veiga, que 'bisou' frente aos franceses.Do lado estorilista, o treinador Ian Cathro promoveu Rafik Guitane à equipa inicial, 'empurrando' Yanis Begraoui para o corredor direito e procurando condicionar com três homens a primeira fase de construção dos portistas, em zonas adiantadas do terreno.O primeiro lance de verdadeiro perigo pertenceu ao Estoril Praia, num lance em que Yanis Begraoui foi lançado nas costas da defesa portista e rematou a longa distância, ligeiramente ao lado, perante uma saída em falso de Diogo Costa que deixou a baliza descoberta, aos cinco minutos.Os 'dragões' inauguraram o marcador apenas três minutos depois, a partir de um mau passe de Jordan Holsgrove em 'zona fatal', permitindo a interceção a William Gomes, que oportunamente atirou a contar no duelo oferecido contra o guardião Joel Robles.Por duas ocasiões, Borja Sainz teve nos pés o segundo golo para os portistas - primeiro na resposta a um cruzamento de Alberto Costa, aos 21, e, cinco minutos depois, na 'recarga' a um remate de William Gomes.Na fase final do primeiro tempo, os estorilistas ganharam um maior ascendente e poderiam ter chegado ao empate, não fosse o desperdício de João Carvalho, à meia hora de jogo, num lance em que o capitão do Estoril Praia falhou o alvo em posição muito favorável na área portista.Ao intervalo, as bancadas do Dragão homenagearam os cinco jogadores portistas que venceram, na quarta-feira, o Campeonato do Mundo de sub-17 por Portugal: Martim Chelmik, Yoan Pereira, Bernardo Lima, Mateus Mide e Duarte Cunha.Na metade complementar, o FC Porto apresentou-se numa versão melhorada e submeteu o Estoril Praia a diversas situações de dificuldade, sem que conseguisse, no entanto, alargar a vantagem.Jakub Kiwior, aos 59 minutos, teve muito perto de chegar ao 2-0, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto e Samu, aos 68, aguentou a carga contrária para se isolar diante de Robles, mas o seu remate picado pela 'mancha' do guarda-redes.Nos minutos finais, apesar de dominador, a formação de Francesco Farioli apresentou sinais de nervosismo por não ter chegado ao 2-0, mas manteve o resultado até final.