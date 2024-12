FC Porto na frente do campeonato

O FC Porto isolou-se provisoriamente no comando da I Liga, com uma goleada de 4-0 ao Boavista, na 16.ª jornada.

Samu bisou aos 31 e 88 minutos e soma 13 golos na prova. Nico González, aos 55, e Rodrigo Mora, aos 59, contribuíram com um golo cada para o nono triunfo dos ‘azuis e brancos’ em nove jogos no Dragão.



O conjunto de Vítor Bruno, vencedor pela terceira ronda seguida, passou a somar 40 pontos, contra 38 do Benfica e 37 do Sporting, que se defrontam no domingo em Alvalade, enquanto o Boavista caiu para 17.º e penúltimo, com 12.