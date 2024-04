O FC Porto nega ter incumprido as regras do fair-play financeiro entre outubro de 2023 e janeiro de 2024. Num curto comunicado, os dragões desmentem a notícia desta segunda-feira. O clube sublinha que "as novas orientações de sustentabilidade financeira da UEFA foram integralmente cumpridas" e que o Porto "já recebeu a licença para participar nas provas europeias da próxima temporada".