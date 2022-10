FC Porto relança as contas do apuramento na Champions

Ambas as equipas tiveram golos invalidados nesta primeira parte, após decisão do VAR. Ainda antes do intervalo, o Bayer desperdiçou um penálti marcado por Patrik Schick. Taremi ia dando dores de cabeça aos germânicos, mas faltava o golo. Já com Galeno em campo, Zaidu fez levantar o Dragão com o golo inaugural (1-0) num cabeceamento. Aos 86', um remate de Galeno aumentou a vantagem e ampliou a euforia dos portistas. O FC Porto entra nas contas do apuramento, tem 3 pontos juntamente com At. Madrid e B. Leverkusen, enquanto o Club Brugge, que venceu o At. Madrid por 2-0, vai lançado na frente com 9 pontos.