FC Porto - Sporting CP, a I Liga em direto

A jornada 21 abre com um dos maiores clássicos do futebol português. O renovado FC Porto de Martín Anselmi vai receber o líder Sporting no Dragão. A equipa azul e branca está a oito pontos do campeão nacional e procura regressar aos bons resultados no campeonato, contra um Sporting que quer manter a liderança folgada sobre os rivais mais diretos.

O FC Porto vai abordar esta partida de extrema importância já sem as presenças de Galeno e Nico González mas com os reforços Tomás Pérez e William Gomes.





Já o Sporting vai à cidade invicta com Morita e Viktor Gyokeres em dúvida, com Rui Borges a apostar em algo que Ruben Amorim nunca conseguiu: fazer o Sporting vencer no Estádio do Dragão, algo que não acontece há alguns anos.





A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo em direto no site de desporto da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1, com relato de Fernando Eurico e Carlos Rui Abreu e reportagem de Ricardo Pinheiro e Paulo Vidal.