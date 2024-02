A jornada eleitoral será num sábado, precisamente no fim-de-semana em que o Porto recebe o Sporting, na 31.ª jornada do campeonato.

As eleições vão decorrer no Estádio do Dragão, o que possibilita um melhor acesso e escoamento.



As urnas estarão abertas das 9 às 20 horas.



Para já, os três candidatos à liderança do clube são Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo.