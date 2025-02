O FC Porto entra esta segunda-feira em campo para defrontar o Vitória de Guimarães no jogo grande da jornada 23. A equipa de Martín Anselmi procura mais um triunfo para regressar ao terceiro lugar que agora é ocupado pelo Sporting de Braga. Já o Vitória tenta regressar à boa forma para alcançar os lugares de acesso às provas europeias. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.