O Sporting e o Feirense entram esta sexta-feira em campo, na partida que abre a quinta jornada da Liga Portuguesa, depois de uma pausa internacional. Juntamente com o FC Porto, a equipa de Jorge Jesus leva quatro triunfos nas primeiras quatro jornadas do campeonato e procura manter o pleno em Santa Maria da Feira, contra um Feirense que ainda não perdeu. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP Notícias e ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.