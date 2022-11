Fernando Gomes foi um dos maiores goleadores da história do futebol português

Fernando Gomes marcou mais de 350 golos e foi duas vezes o melhor goleador da Europa. O Bibota de Ouro, é um dos nomes grandes do futebol português e é uma das maiores figuras da historia do Futebol Clube do Porto, como explica o jornalista da RTP, Hugo Gilberto.