Festa de arromba nas Aves à chegada dos campeões

A festa nas Aves durou noite dentro.



Nas quatro linhas a vitória avense ficou selada com dois golos de Alexandre Guedes, aos 16 e aos 72 minutos - Freddy Montero ainda reduziu para o Sporting aos 85 minutos.



Algumas centenas de pessoas concentraram-se junto ao estádio do Desportivo das Aves, para saudar a equipa que chegou cerca das 3h00 desta segunda-feira.



A festa está ser feita já por mais de duas centenas de pessoas, que aguardam a chegada dos jogadores.A animação no local esteve a cargo de um DJ, que numa improvisada “fan zone” junto ao recinto, com algumas barracas de comidas e bebidas, manteve a pequena multidão entretida com música e cânticos alusivos à conquista do troféu.A equipa foi recebida pelos adeptos num palco montado, também junto ao estádio.O Desportivo das Aves tornou-se o 13.º clube a conquistar a Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Sporting por 2-1, na final da 78.ª edição da prova, disputada no Estádio do Jamor, em Oeiras.