Filipa Martins nas finais de "all around" no Japão

Filipa Martins garantiu presença nas finais de "all around" e de paralelas assimétricas nos mundiais de ginástica artística que decorrem no Japão. Um feito inédito para a ginástica nacional. É a primeira portuguesa a garantir presença numa final por aparelhos em Mundiais de ginástica artística, ao terminar a qualificação do concurso de paralelas assimétricas no oitavo lugar, depois de ter sido 17.ª classificada no mesmo aparelho nos Jogos Olímpicos de Tóquio.