Football Leaks. Francisco Louçã considera informação recolhida por Rui Pinto de extrema relevância

O antigo líder do Bloco de Esquerda Francisco Louçã diz que a informação recolhida pelo denunciante Rui Pinto é de enorme relevância pública. Francisco Louçã foi ouvido como testemunha no julgamento do informático, que expôs documentos no processo que ficou conhecido como Football Leaks.