Frederico Varandas em entrevista exclusiva à RTP

Frederico Varandas abordou o tema das polémicas declarações do capitão da seleção nacional, afirmando que "é preciso respeitar o Cristiano Ronaldo, o clube ao que está ligado e a Seleção Nacional, onde está focado para trazer um troféu".Sobre a renovação de Rúben Amorim, Frederico Varandas afirmou que "é um assunto em cima da mesa". "Não vou conseguir ter Rúben Amorim por 20 anos. Vai dar o salto porque merece e porque é dos melhores treinadores do Mundo", acrescentou o presidente do Sporting.

Já sobre a venda de Matheus Nunes, Frederico Varanda, disse que o clube vendeu o futebolista devido ao "fair-play" financeiro e recusou reconfigurar objetivos, mas admitiu que não exige o título de campeão ao grupo de trabalho.







O presidente do Sporting falou também sobre o facto da seleção nacional não ter jogadores do Sporting na convocatória para o Mundial2022. Frederico Varandas não compreende as ausências de Pote e de Gonçalo Inácio. "Não acho justo", rematou.



Sobre a relação com o atual presidente do Benfica, Frederico Varanda referiu que "sempre tive uma boa relação com Rui Costa".



Varandas afirmou ainda que gostaria de ter tido o João Pinheiro do FC Porto-Benfica no FC Porto-Sporting. "João Pinheiro teve uma arbitragem muito infeliz por o Coates ter sido expulso por uma simulação grosseira do Taremi e este ano, no jogo do Benfica, esteve muito melhor. O ambiente na arbitragem está muito melhor porque o Sporting não se queixa da arbitragem. Há este silêncio porque o Benfica está em 1.º lugar, se estivesse em 2.º ou 3.º lugar, isto não estaria tão sossegado", acrescentou o presidente do Sporting.