Futebol de Praia. Seleção portuguesa apurada para o Mundial de Moscovo

Venceu ontem o Azerbaijão por 6-1, na Nazaré, apurou-se para as meias-finais da fase de qualificação e confirmou a passagem à fase final do Mundial , onde vai defender o título de Campeão do Mundo, conquistado em 2019, no Paraguai.



Foi o terceiro título mundial conquistado pelos portugueses, depois de 2001 e 2015.



O mundial decorre entre 19 e 29 de agosto.



Os jogos da equipa portuguesa, orientada por Mário Narciso, vão ser transmitidos pela RTP.