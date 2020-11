Futebol. Egípcio é o futebolista mais velho do mundo

Chama-se: Ezzeldin Bahader. É egípcio, da capital (Cairo), e tornou-se o membro mais recente do Guinness Book, o Livro dos Recordes.







Bahader é jogador profissional na Associação Egípcia de Futebol, e representa o "6 de Outubro", clube da terceira divisão daquele país africano.



Nascido a 3 de novembro de 1945, o atacante superou assim o atual recordista, o israelita Isaak Hayik, que jogou como guarda-redes pelo Ironi Or Yeuda, da terceira divisão de Israel.





Bahader, pai de quatro filhos e avô de seis netos, cujo sonho de criança, era ser futebolista profissional, atualmente faz treinos físicos, inclusive com a ajuda de um personal trainer, a fim de se manter em forma.



“Eu me considero um juvenil, estou no começo da estrada, tenho ainda um longo caminho pela frente”, declarou, possivelmente em tom de brincadeira, segundo a Reuters.



Para o motivado septuagenário, contudo, ir a campo e simplesmente jogar por 180 minutos não será recompensador se ele não cumprir uma meta pessoal: jogar bem.



“Não é apenas ser o jogador mais velho. Quero ser o mais velho, mas também aquele que jogou bem”, disse. “Se eu apenas entrar no Livro dos Recordes, sem jogar bem, não terei concluído meu plano. E isso será o fim para mim”.