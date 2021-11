Futebol feminino. Selecionador Francisco Neto cumpre o centésimo jogo

Francisco Neto está desde 2014 no comando da seleção nacional de futebol feminino. Foram 99 jogos que construíram um caminho ascendente no ranking da FIFA: a seleção portuguesa subiu 11 lugares e está agora entre as 30 melhores do mundo.



No balanço de quase oito anos, o selecionador diz que o mérito é quase todo das jogadoras.



Nesta altura são mais as vitórias do que as derrotas. Agora, no apuramento para o Mundial de 2023, a equipa pode ter frente a Israel a quinta vitória consecutiva, naquele que será o centésimo jogo de Farncisco Neto enquanto selecionador.



O jogo é em Portimão e tem entrada gratuita. Os pontos fortes da equipa prometem um bom resultado.



O selecionador nacional destaca o nível de organização em campo e diz que equipa tem as condições que mais lhe importam.