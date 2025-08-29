Gil Vicente impõe-se em casa e quebra invencibilidade do Moreirense

O Gil Vicente pôs fim à invencibilidade do Moreirenses na presente edição da I Liga portuguesa de futebol, ao impor-se, em casa, por 2-0, no jogo que abriu a quarta jornada da prova. No Estádio Cidade de Barcelos, golos de Pablo, aos 49 minutos, e Gustavo Varela (90+2) selaram o triunfo da formação da casa, e impediram o Moreirense de assumir, ainda que à condição, a liderança da prova. Á entrada para a jornada, a equipa de Moreira de Cónegos formava, juntamente com o Sporting e o FC Porto - que se defrontam no sábado, em Alvalade -, o trio de equipas que só somavam vitórias na I Liga 2025/26. O Moreirense segue na terceira posição, com nove pontos, em igualdade com `leões` e `dragões`, que têm menos um jogo, enquanto o Gil Vicente é sexto, com sete pontos.