Goleada em Braga

O Sporting de Braga goleou o Rio Ave por 4-0 na sétima jornada da I Liga, num jogo em que subiu o nível exibicional das últimas partidas e puniu uma frágil defesa adversária.

A forte influência espanhola na equipa do Sporting de Braga – cinco jogadores titulares – fez-se sentir nos lances decisivos da primeira parte, com Gabri Martínez a fazer o primeiro golo (31 minutos), após assistência de Adrián Marín, e a fazer o passe para Gharbi marcar o segundo (38).



Na segunda parte, foi o tempo dos internacionais portugueses: Ricardo Horta estreou-se a marcar na I Liga (66), após assistência de Bruma, que fechou as contas na última jogada do desafio (90+3), confirmando a subida dos minhotos ao quinto lugar (os vila-condenses caíram para a 12.ª posição).



Depois da vitória sofrida diante do Maccabi Telavive, na quinta-feira, para a Liga Europa (2-1), o Sporting de Braga deixou melhores indicadores, contando também com um Rio Ave a cometer muitos erros defensivos.



Carlos Carvalhal fez uma pequena revolução no ‘onze’ que alinhou no último jogo (na quinta-feira, com o Maccabi Telavive, para a Liga Europa, no triunfo por 2-1), chamando à titularidade Adrián Marín, Gorby, Gharbi, Gabri Martínez e Roberto Fernández.



Já o Rio Ave surgiu apenas com uma alteração na equipa titular, com Luís Freire a apostar em Aguilera.



Um remate de Gharbi ao lado (05) foi a exceção de uma má entrada dos bracarenses em jogo.



Aos 15 minutos, o árbitro Cláudio Pereira não seguiu a indicação do VAR para uma eventual falta de Gabri Martínez sobre Vrousai na área bracarenses, considerando, depois de ver as imagens, que o ‘arsenalista’ jogou a bola, mas há antes um claro pisão no jogador vila-condense.



Mesmo sem jogar bem, a equipa da casa chegou à vantagem à passagem da meia hora de jogo: solicitado por Ricardo Horta e aproveitando um mau posicionamento de Vrousai, Adrián Marín fugiu pela esquerda e serviu o compatriota Gabri Martínez para o extremo inaugurar o marcador.



Aos 38 minutos, surgiu o segundo, com Gharbi, superiormente solicitado por Gabri Martínez, a não perdoar diante de Jhonatan, num lance que nasceu de um lançamento lateral favorável ao Rio Ave.



Dois minutos depois, após mais um erro defensivo dos visitantes, Roberto Fernández ‘aqueceu’ as luvas do guarda-redes contrário com um ‘tiro’ forte.



O Rio Ave não existiu ofensivamente na primeira parte e quis alterar isso no início do segundo tempo e Renato Pantalon teve um cabeceamento perigoso, aos 49 minutos, após canto e, 10 minutos depois, Vrousai, também de cabeça, obrigou Matheus a grande defesa, após cruzamento da esquerda de Panzo.



Pelo meio, Victor Gómez tinha ficado a centímetros do terceiro do Sporting de Braga, num remate de fora da área (52).



Os treinadores começaram a mexer nas equipas e, aos 65 minutos, Matheus voltou a estar em grande com uma grande defesa a remate de Vrousai.



Na resposta imediata, após o canto, o Sporting de Braga ‘matou’ o jogo com o terceiro golo, por Ricardo Horta, após assistência de Bruma (66).



O Rio Ave voltou a ameaçar Matheus, aos 74 minutos, com um remate de Kiko Bondoso, mas o experiente guarda-redes dos minhotos mostrou novamente segurança.



O quarto e último golo aconteceu já nos descontos (90+3), por Bruma, que já tinha ficado muito perto de marcar por duas vezes pouco antes, ante um Rio Ave com uma defesa de papel e que foi despedido com lenços brancos pelos adeptos rioavistas presentes em Braga.