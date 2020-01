Governo destaca "ética" e "altruísmo" de Paulo Gonçalves

O Governo já manifestou condolências à família do piloto. Na nota do Ministro da Educação e do secretário de Estado do Desporto, destaca-se que Paulo Gonçalves "fica para a história do motociclismo como um dos desportistas com 'ética' e 'altruísmo' como marcas indeléveis da carreira.