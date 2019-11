"Hall of Fame" do Everest. Atleta português sobe 17 vezes Monte da Graça no total de 8 mil 950 metros

Vítor Pereira é o primeiro atleta português de Ultra Trail a ter o nome no "Hall of Fame" do Everest. Subiu 17 vezes o Monte da Senhora da Graça, ao longo de quase 24 horas, perfazendo um total de oito mil 950 metros.