I Liga. Arouca - Rio Ave

O Arouca, atual décimo classificado, recebe o Rio Ave, que se encontra logo atrás na tabela, este sábado, numa partida agendada para as 20h30, com arbitragem de Hélder Carvalho da Associação de Futebol de Santarém.

Arouca

Vasco Seabra, treinador do Arouca, realçou que a derrota com o Sporting "não pesou em demasia" no ambiente e promete "entusiasmo" no jogo frente ao Rio Ave, a contar para a terceira jornada da I Liga de futebol.

Vasco Seabra considera que este é um Rio Ave "diferente" daquele que enfrentou na última época e espera um jogo "rígido e difícil de controlar".





Rio Ave

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, pretende uma equipa com melhores índices de eficácia no jogo deste sábado, frente ao Arouca, da 3.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Os vila-condenses vêm de um empate (1-1), na semana passada, frente ao Nacional, numa partida onde jogaram toda a segunda metade em superioridade numérica, mas permitiram a igualdade, algo que o técnico grego disse “exigir mais foco”.







Veja aqui, na RTP Desporto, todos os lances deste jogo: