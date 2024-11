I Liga. AVS - Famalicão

O AVS, no 12.º posto, com nove pontos, defronta o Famalicão, oitavo classificado, com 13, no estádio do Clube Desportivo das Aves, no domingo, às 15:30, em jogo que terá arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

O treinador do AVS, Vítor Campelos, disse querer rever a “equipa competitiva, solidária e organizada” dos primeiros jogos, na receção ao “valoroso” Famalicão, na 10.ª jornada da I Liga de futebol, no domingo.



“Sabemos que vamos defrontar uma equipa com um plantel de grande qualidade, mas queremos fazer algo de diferente do que foi o jogo com o FC Porto, principalmente a partir dos 20 minutos. E, para isso, teremos de ser uma equipa competitiva, solidária e organizada”, disse Campelos, na conferência de antevisão ao jogo com o Famalicão.





O técnico do AVS não poupou elogios ao adversário, “dos melhores a seguir aos três ‘grandes’, (Sporting) Braga e Vitória”, considerando tratar-se de “mais um adversário valoroso deste campeonato”.





Já o treinador do Famalicão revelou-se confiante de que a sua equipa vai ser capaz de “contrariar a força do AVS em casa”, na partida da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Armando Evangelista disse que a derrota, em casa, frente ao líder Sporting já foi completamente esquecida e admitiu que o grupo está a dar o melhor para regressar agora aos triunfos.



“O passado e o presente servem para preparar o futuro. E é dessa forma que estamos a olhar para o processo. Pegar naquilo que fizemos no passado, olhar para aquilo que temos que fazer hoje e preparar já o próximo jogo. É dessa forma que queremos voltar às vitórias, é dessa forma que queremos encarar o próximo adversário, olhando sempre para o que foi feito e que ainda estamos a fazer. Com a perspetiva de melhorar”, salientou o técnico famalicense, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o AVS.



Sobre o adversário, Evangelista frisou a superioridade que os avenses têm vindo a assumir em casa, ainda assim, revelou-se preparado para as dificuldades que possam surgir.