I Liga. Braga vence Tondela por 2-1 com dois golos de Paulinho já no final do jogo

O Braga esteve a perder em casa com o Tondela até aos 79 minutos, mas conseguiu vencer por 2-1 graças a dois golos de Paulinho. Natxo González lamentou que o Tondela não tivesse pontuado em Braga. Rúben Amorim considerou natural e justo o triunfo da equipa da casa.