I Liga. Casa Pia - Estrela

Casa Pia, 14.º, com oito pontos, e Estrela da Amadora, 16.º, com sete, defrontam-se pelas 18h00 de hoje, em Rio Maior, numa partida que será arbitrada por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

Casa Pia

O treinador do Casa Pia, João Pereira, afiançou que a receção ao Estrela da Amadora, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol, é o momento para os ‘gansos’ “agirem”.



"Estamos num momento em que temos de agir. Menos palavras e mais ações. Amanhã (sábado) teremos oportunidade de o fazer junto dos nossos adeptos. Devemos-lhes essa vitória e todos sabemos dessa responsabilidade”, sublinhou o técnico em conferência de imprensa de antevisão à partida de sábado, às 18:00, em Rio Maior.



O Casa Pia ocupa atualmente a 14.ª posição, com oito pontos em nove jornadas, e não vence desde a quinta jornada, todavia, o momento não belisca a “confiança” do líder da equipa.







Estrela

O treinador do Estrela da Amadora avaliou o Casa Pia, que defrontará no sábado, como opositor com “pontos claramente fortes” e outros que pretende “explorar” para sair vitorioso na 10.ª jornada da Liga portuguesa.

O técnico estrelista pretende dar a volta à crise de resultados e considerou importante insistir, na preparação, sobre os pontos positivos apresentados na receção ao Rio Ave para que o triunfo frente ao Casa Pia esteja mais perto de acontecer.







