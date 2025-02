I Liga. Casa Pia - Gil Vicente

O Casa Pia, sexto classificado, com 33 pontos, recebe o Gil Vicente, 14.º, com 22, no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.

O treinador João Pereira afirmou que o Casa Pia fez o trabalho de casa sobre o novo treinador do Gil Vicente, na antevisão do jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol.



“É uma incógnita, pois o treinador pode optar por manter o que tem vindo a ser feito, ou alterar e colocar em prática algumas dinâmicas ou estrutura da forma de jogar nos sub-19. É um treinador que conhecemos o currículo, o trajeto e a forma de pensar. Nós fizemos o trabalho de casa e será um treinador que se quererá mostrar, para agarrar a oportunidade que lhe estão a dar”, salientou o treinador, em conferência de imprensa.



A turma lisboeta perdeu na última ronda, frente ao Moreirense (3-2), e quer regressar às vitórias em casa, na qual “é difícil de ser ultrapassada”, com João Pereira a sublinhar que os casapianos estão “novamente a reencontrar o ponto de equilíbrio” da equipa.







E é precisamente José Pedro Pinto, o novo treinador do Gil Vicente, que passou dos sub-19 para a equipa principal.





O treinador, de 50 anos, que orientava os juniores dos gilistas, assumiu, na terça-feira, a direção da equipa após a saída de Bruno Pinheiro na sequência da quarta derrota consecutiva no campeonato, sofrida na segunda-feira, em casa, diante do Famalicão (2-0).

José Pedro Pinto, que começou por enviar uma mensagem ao ex-técnico, “alguém que já fez bem no passado e vai fazer bem no futuro”, revelou que chegar à equipa principal era um objetivo.Questionado sobre a duração do acordo e se pode estender-se por mais jogos, respondeu: “Não existe acordo nenhum. O convite foi para assumir a equipa principal. Sei quando começa, mas não quando acaba, não há prazo nenhum estabelecido”.Sobre as quatro derrotas seguidas da equipa, que a fizeram cair para a 14.ª posição, e o impacto que isso pode ter nos seus níveis de confiança para o jogo com o Casa Pia, referiu que “o momento exige uma resposta”.“Todas as equipas passam por momentos bons e menos bons numa época e este é um momento que exige uma resposta e uma grande união entre todos. O adversário é de respeito, está posicionado no primeiro terço da tabela classificativa com todo o mérito, é uma boa equipa. Esperamos um desafio bem exigente num momento importante para nós, mas acredito que estamos preparados para corresponder ao que se espera de nós”, disse.O pouco tempo que teve para preparar o jogo – três dias – não aconselham “grandes alterações”, mas “poderão notar alguns ajustamentos aqui e ali”, revelou o técnico.