I Liga. Casa Pia - Santa Clara

O Casa Pia, 18.º e último classificado, ainda sem pontos, recebe o Santa Clara, sétimo, com três, este sábado, pelas 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, na terceira ronda da I Liga de futebol, que terá arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.

O treinador João Pereira relativizou os desaires nas duas primeiras jornadas da I Liga de futebol e manifestou-se confiante no primeiro triunfo, na receção ao Santa Clara, para se começar a implementar uma mentalidade vencedora.



“O nosso trabalho tem de ser relativizar e olhar para as coisas positivas. A vitória ainda não apareceu, mas irá aparecer seguramente, pela forma como estamos a trabalhar e a agarrar os momentos positivos, para fazer crescer a equipa e ter consistência. O fácil é fazer uma vez, difícil é fazê-lo permanentemente. Nós estaremos mais perto da vitória se fizermos o que temos de fazer repetidamente”, sublinhou o treinador dos lisboetas.



Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a formação açoriana, João Pereira frisou a importância de jogar junto dos adeptos e abordou a receção a um adversário competente, cujo treinador Vasco Matos foi adjunto no Casa Pia durante três épocas.







Já o treinador do Santa Clara, Vasco Matos, admitiu que o jogo deste sábado com o Casa Pia vai ser difícil, mas deixou claro que a equipa de futebol açoriana quer “sempre ganhar” e “lutar pelos três pontos”.

“Queremos sempre ganhar. Não sei o que é que vai acontecer no jogo. Neste momento, aquilo que está dentro de nós e aquilo que está dentro das nossas cabeças é lutar pelos três pontos. Só isso, mais nada”, declarou o treinador.Vasco Matos reconheceu que “vai ser um jogo difícil”, uma vez que o adversário “ainda não somou pontos” e vai querer pontuar.